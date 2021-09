Gmina Chocz. Nagroda za całoroczną naukę. Blisko 90 uczniów odebrało stypendium burmistrza

Wyróżnieni odebrali nagrody podczas gali, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Choczu. Ze względów epidemiologicznych oraz liczbę stypendystów uroczystość podzielono na dwie tury. Bony wręczał burmistrz Marian Wielgosik. Uczniom gratulowała również sekretarz gminy Magdalena Marciniak oraz dyrektorzy szkół: Alina Banaszak i Mariusz Wróblewski (Chocz), Ewa Jabłońska (Kuźnia), a także Krystyna Sobczak-Gmyrek i Marzena Kłakulak-Kucała (była i obecna dyrektor szkoły w Kwileniu). - Każdy z wyróżnionych ma duży talent, ale to nie wystarczy, żeby osiągnąć sukces. Do tego niezbędna jest ciężka, konsekwentna i cierpliwa praca, którą wy się wykazujecie. Gratuluję wam znaczących osiągnięć w różnych dziedzinach. Jesteśmy z was bardzo dumni. Dziękuję serdecznie rodzicom i nauczycielom, bo wszyscy wiemy jak specyficzny to był rok. Dziękuję za ten niecodzienny trud wychowawczy i dydaktyczny - mówił burmistrz Marian Wielgosik.