Gmina Chocz. Mieszkańcy, którzy jeszcze nie zaopatrzyli się w maseczki ochronne, mogą je otrzymać w Urzędzie Miejskim

W Choczu w akcję szycia maseczek zaangażowały się gminne instytucje, koła gospodyń wiejskich, radni, sołtysi, rady sołeckie oraz inne organizacje. Część sprzętu ochronnego w poszczególnych miejscowościach została bądź lada dzień zostanie dostarczona do mieszkańców. Swoim podopiecznym maseczki przekazali pracownicy GOPS-u i Domu Seniora. Maseczki można otrzymać również w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz. Tam lokalna społeczność powinna również przekazywać informacje o osobach potrzebujących (tel. 62 7415 329).

- Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję szycia maseczek - mówi burmistrz Marian Wielgosik. Urząd Miejski Gminy Chocz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej także włączył się w akcję. Pracownicy Domu Seniora+ w Kwileniu oraz GOPS-u szyją maseczki. Ponadto zostały zakupione maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, kombinezony oraz materiał do szycia. Część zakupów trafiła do OSP. Sołtysi oraz KGW, którzy zgłosili potrzebę zakupu przez Urząd materiału bądź maseczek również otrzymali wsparcie.