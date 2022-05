Gmina Chocz. Majówka na dzikim zachodzie. Westernland otworzył swoje bramy dla gości

Majówka na dzikim zachodzie. Westernland otworzył swoje bramy dla gości

Westernland otworzył swoje bramy dla gości. Inauguracja sezonu potrwa od 1 do 3 maja. Wioska Indiańska w Józefowie jest dostępna dla zwiedzających od godziny 10 do 18. Co czeka na osoby, które zdecydują się spędzić czas w gminie Chocz? W programie m.in. występy rdzennych Indian, pokaz iluzji Sławomira Jenerowicza - półfinalisty programu "Mam talent", pokazy z biczami i tańca country, zagrody z alpakami, przejażdżki dyliżansem czy quadem. Każdy może spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, rzucie tomahawkiem czy podkową, płukaniu złota, polowaniu na bizona, indiańskim kole fortuny, dojeniu dzikiej krowy, indiańskim torze przygody. Na najmłodszych czeka również plac zabaw i rancho dmuchańców.