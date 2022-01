Gmina Chocz. Kradli złom z prywatnych posesji. Mieszkaniec przyłapał ich na gorącym uczynku. Złodziei zatrzymała policja

Jeździli niebieskim busem, na którym widniały napisy sugerujące, że mężczyźni mogą być pracownikami firmy remontowo-budowlanej. W okolicy mogli przebywać już nawet kilka tygodni. Ich zainteresowaniem cieszyły się m.in. pustostany czy place budowy. - Gdyby stanęli koło Twojego sąsiada i coś wynosili mógłbyś nawet nie zwrócić uwagi. Pomyślałbyś po prostu, że ktoś np. wezwał serwis - opowiada mieszkaniec gminy Chocz, który przyłapał złodziei na gorącym uczynku. We wtorek wspominany pojazd zauważył koło domu, którego jest właścicielem.

Zainteresowałem się. Przy samochodzie był jeden pan, który mówił, że w aucie przepaliła się żarówka i chce ją wymienić. Po chwili zza domu wyszło dwóch mężczyzn i to jeszcze bardziej wzmogło moją ciekawość. W opuszczonym budynku żarówki szukacie? - zapytałem. Wszedłem na podwórko zobaczyć, jak to wygląda, a tam porozrzucane elementy trampoliny. Odwróciłem się, a oni zaczęli uciekać. Zgłosiłem sprawę na policję. Wsiadłem do samochodu i pojechałem za nimi. Po kilkuset metrach zajechałem im drogę. Przyjechało dwóch kolegów i przytrzymaliśmy ich do przyjazdu służb - relacjonuje wtorkowe zdarzenia.