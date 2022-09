Gmina Chocz. Indian Summer 2022. Fireshow, pokaz magii, koncert zespołu Strefa 50. To było godne pożegnanie wakacji na Dzikim Zachodzie!

Indian Summer 2022 w Wiosce Indiańskiej w Józefowie

4 września 2022 roku a terenie Wioski Indiańskiej w Józefowie w gminie Chocz odbyła się impreza pod hasłem Indian Summer. Organizatorzy przygotowali dla gości szereg atrakcji. Był pokaz tańca country, rytuał oczyszczenia ducha, piniata dla dzieci, koncert zespołu Strefa 50, gry i zabawy z animatorami, przejażdżka dyliżansem, firehshow czy pokazy z biczami. Pokaz iluzji zaprezentował Sławomir Jenerowicz, półfinalista programu "Mam talent". Każdy mógł spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, rzutu tomahawkiem czy podkową, płukaniu złota, polowaniu na bizona bądź dojeniu dzikiej krowy. Impreza tradycyjnie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Westernland z największą Wioską Indiańską w Europie i miasteczkiem Laredo Town od 2008 roku przyciąga gości z całego kraju do Józefowa w gminie Chocz. Na terenie wioski mamy 20 tipi. Część przygotowana jest pod nocleg (do 70 osób), natomiast w innych znajdują się rekwizyty i oryginalne ozdoby indiańskie, takie jak fotele wodzów, oryginalne irchowe suknie, łapacze snów, łuki, tomahawki, włócznie, czaszki bizonów, wiele skór oraz innych eksponatów. Na terenie Westernlandu możemy podziwiać przepiękne eksponaty ekwipunku jeździeckiego, broni kowbojskich i indiańskich, ubrań, które pozwalają zrozumieć styl życia na szlaku. W wiosce możemy spotkać prawdziwych Indian, którzy prezentują swoje rytuały. W Laredo Town stoją tabuny wozów pierwszych osadników. Można się posilić jadłem traperskim z grilla, odwiedzić szeryfa czy zostać... wtrąconym do więzienia.