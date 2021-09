Gmina Chocz. Dzień Piżamy w Szkole Podstawowej w Kwileniu. Uczniowie okazali swoją solidarność i wsparcie dzieciom chorym na nowotwór

Wrzesień jest miesiącem świadomości chorób nowotworowych dzieci. W środę w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego zorganizowano Dzień Piżamy. Akcja miała charytatywny charakter. Jej najważniejszym celem było wsparcie dzieci na oddziałach onkologii, dla których piżama stała się nieodłączną częścią codzienności. - To, co dla nas wiąże się z odpoczynkiem i spokojem, dla innych jest symbolem walki o zdrowie i życie. Dlatego ubierając piżamy, chcieliśmy okazać wsparcie najmłodszym pacjentom i ich rodzinom - opowiada nauczycielka Olga Kornacka, która przygotowała akcję wspólnie z Anną Marzol i Małgorzatą Tomaszewską. Do „Biegu w piżamie” przyłączyły się zarówno dzieci z przedszkola, jak i szkoły podstawowej. Wszystko dla tych, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie. Zbiórkę prowadziły wolontariuszki Lena i Wiktoria. - Wspólnymi siłami uczniowie, rodzice i nauczyciele uzbierali 790,81zł oraz 0,55 eurocentów. Po przewalutowaniu oraz zaokrągleniu na konto Fundacji wpłaciliśmy 800 zł - podkreślają panie odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.