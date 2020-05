Gmina Chocz. Dwa dni i dwa pożary sadzy w kominie. W piątek strażacy interweniowali w Pile, dzień później w Kuźni

Do pierwszego pożaru strażacy zostali zadysponowani o 19.10, do drugiego o 21.22. - W obu przypadkach działania polegały na wygaszeniu paleniska, a następnie palącej się sadzy. Sprawdzono także temperaturę przewodu oraz pomieszczenia, aby wykluczyć obecność tlenku węgla - relacjonują druhowie z OSP Chocz. - Mamy koniec maja, powoli kończy się sezon grzewczy, lecz nie zwalania to z obowiązku dbania o przewody kominowe. Przypominamy, że te w budynkach mieszkalnych powinny być kontrolowane minimum raz w roku przez uprawnionych fachowców - podkreślają ochotnicy.