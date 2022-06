Gmina Chocz. Ambitne, młode i utalentowane. Uczennice Zespołu Szkół w Choczu nagrodzone przez burmistrza Mariana Wielgosika

Uczennice Zespołu Szkół w Choczu nagrodzone przez burmistrza Mariana Wielgosika

Uczennice Zespołu Szkół w Choczu: Klaudia Kubiak, Marta Malińska i Julia Terpiłowska w obecności najbliższych i dyrekcji szkoły odebrały z rąk burmistrza Mariana Wielgosika gratulacje oraz podziękowania za promowanie gminy. - Pomimo młodego wieku odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach. Promują zdrowy tryb życia, aktywność sportową, ale też i pasję do muzyki. Sukcesy osiągnięte na turniejach, zawodach i w konkursach to wynik ogromnego wysiłku, codziennej pracy nad podnoszeniem umiejętności, a także przełamywania słabości i chwil zwątpienia. Bardzo dziękujemy za współpracę z samorządem oraz życzymy dalszych sukcesów - podkreśla Magdalena Marciniak, sekretarz gminy Chocz. Dziewczęta w komplecie uczęszczają do ósmej klasy.

Klaudia Kubiak reprezentowała szkołę podczas Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z wychowania fizycznego, uzyskując status finalistki. Na co dzień trenuje akrobatykę w Studiu Tanecznym „Frajda” w Pleszewie. Marta Malińska również uczestniczyła w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym, ale z muzyki i także uzyskała status finalistki. Swoją pasję rozwija w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie w klasie fortepianu. Jej gra uświetnia wydarzenia szkolne, kulturalne czy kościelne. Julia Terpiłowska od 2014 roku trenuje taekwondo. Odnosi sukcesy na arenie regionalnej, jak i krajowej. W 2022 roku podczas 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w sportach halowych wywalczyła srebrny medal. Na koncie ma m.in. zwycięstwa w Pucharach Polski w taekwondo olimpijskim.