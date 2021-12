Gmina Chocz. 30-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie dachował. Był pijany

Samochód dachował w Brudzewku

W nocy z 1 (środa) na 2 (czwartek) grudnia 2021 roku piętnaście minut po północy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej w Brudzewku. Na terenie pola uprawnego funkcjonariusze zastali samochód wywrócony na dach. W pojedzie nie było żadnej osoby. - Mundurowi ustalili dane osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec gminy Chocz. Mężczyzna oświadczył, że na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie dachował. Kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie na urządzeniu pomiarowym wykazało 1,4 promila alkoholu w organizmie - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch.