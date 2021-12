Gmina apeluje do mieszkańców: "W sylwestrową noc zadbajmy o nasze czworonogi"

"W sylwestrową noc zadbajmy o nasze czworonogi"

Co roku po sylwestrowej nocy do gminnej przechowalni trafia kilka czworonogów, część wcześniej ginie pod kołami samochodów, gdy przerażone wystrzałem petard pędzą przed siebie. - Najlepszym zabezpieczeniem naszego pupila jest pozostawienie go w domu lub pomieszczeniu gospodarczym na czas zabawy sylwestrowej. Podanie zwierzęciu środków uspokajających lub nasennych, po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii, pomoże również zwierzęciu przeżyć w spokoju ten trudny dla niego czas. Gminna przechowalnia jest przepełniona, dlatego prosimy o zadbanie o to, aby Wasze psy nie wydostały się z posesji. To od naszej odpowiedzialności zależy los czworonogów - czytamy na profilu facebookowym gminy Czermin.