Gizałki były gospodarzem Mistrzostw Powiatu Pleszewskiego Szkół w Drużynowym Tenisie Stołowym. Walka o zwycięstwo toczyła się w czterech kategoriach. We wszystkich najlepsi okazali się gospodarze.

Dwa najlepsze zespoły z każdej kategorii wiekowej wywalczyły awans do etapu rejonowego. Oto wyniki:



Igrzyska Dzieci - dziewczęta:

1. SP Gizałki I - Dominika Cieślak i Klaudia Słupska;

2. SP Gizałki II - Natalia Kubiak i Lena Jankowiak ( zespół startował z wykluczeniem możliwości awansu do zawodów rejonowych);

3. SP Jedlec - Karolina Orpel, Zofia Pietrzak i Nikola Kałużna (drużyna wywalczyła awans jako druga z powiatu do fazy rejonowej);

4. SP Żegocin - Julia Andrzejewska i Nikola Gutowska.



Igrzyska dzieci - chłopcy:

1. SP Gizałki - Filip Szczepaniak, Igor Kaczmarek i Filip Sopniewski;

2. SP Kucharki - Łukasz Augustyniak i Szymon Barański.



Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dziewczęta:

1. SP Gizałki - Adrianna Kwitowska i Wiktoria Jankowiak;

2. SP Żegocin - Oliwia Krysińska i Michalina Palak;



Igrzyska Młodzieży Szkolnej - chłopcy:

1. SP Gizałki - Kamil Majdecki i Wiktor Borowski;

2. SP Czermin - Filip Witczak i Cezary Fibner.



Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani medalami ufundowanymi przez starostę pleszewskiego Macieja Wasielewskiego. Zawody zorganizował i przeprowadził Andrzej Poźniak.



