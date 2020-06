Gizałki. Egzamin ósmoklasisty 2020. Trzy dni egzaminacyjnego maratonu już za uczniami

W Szkole Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Gizałkach zdający stawili się w komplecie i dobrych nastrojach, pomimo niecodziennych warunków, w jakich - ze względu na sytuację epidemiczną - przyszło im pisać egzamin. Oczywiście w gizalskiej placówce wszystko odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów sanitarnych. Młodzież swoją pracę już wykonała, teraz jedni z większym, drudzy z mniejszym spokojem oczekują na wyniki. A te powinni poznać do 31 lipca.

Egzamin kończący naukę w szkole podstawowej jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. To nie oznacza, że nie ma żadnego znaczenia. Liczba uzyskanych punktów zdecyduje, czy uczniowie dostaną się do wymarzonej szkoły średniej.