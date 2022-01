Gdzie urodziło się najwięcej dzieci? Ile osób zmarło? W której gminie odnotowano najwięcej małżeństw, a w której rozwodów?

2021 rok w liczbach

W podsumowaniu uwzględniamy 5 z 6 gmin powiatu. Statystyki dla miasta i gminy Pleszew podamy wkrótce w osobnym artykule.

To nie był dobry rok dla powiatu pleszewskiego pod względem demograficznym. Niemal w każdej gminie zanotowano ujemny przyrost naturalny. Tylko w gminie Czermin liczba urodzeń nie była mniejsza od liczby zgonów. Największa różnica jest w Dobrzycy, gdzie na świat przyszło 72 dzieci, a zmarło 107 osób. W minionych 12 miesiącach najczęściej - 108 razy - rodzicami zostawali mieszkańcy gminy Gołuchów. Tutaj, niestety, odnotowano również najwięcej zgonów - 113. Powodów do radości nie mają w Choczu i Gizałkach, gdzie urodziło się tylko odpowiednio 39 i 40 dzieci. W Choczu też statystycznie niemal na jeden zawarty związek małżeński przypadał jeden rozwód. Rozstać się postanowiło 14 par, co jest najwyższym wynikiem w powiecie. W sumie w pięciu analizowanych gminach powiatu pleszewskiego na ślub zdecydowało się 177 par - zdecydowanie najwięcej, bo 81 w Gołuchowie. Rozwodów z kolei było 51.