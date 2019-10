Gazyfikacja gminy Gizałki coraz bliżej. Polska Spółka Gazownictwa przystąpiła do badań ankietowych na terenie siedmiu miejscowości

Badania ankietowe polegają na stworzeniu listy odbiorców indywidualnych zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej, która zostanie wykorzystana do celów związanych z podjęciem decyzji o przystąpieniu do opracowania projektu, a następnie budowy sieci gazowej na terenie gminy. Lista zawiera następujące pytania: imię i nazwisko, adres, telefon, powierzchnię budynku, dotychczasowe zużycie nośnika energii (rodzaj nośnika), zakres przyłączenia do sieci gazowej: kuchnia gazowa, kocioł do ogrzewania mieszkania, kocioł do ciepłej wody.

- Duży udział zdeklarowanych odbiorców chętnych do włączenia się do sieci gazowej w stosunku do wszystkich budynków mieszkalnych wpłynie na pozytywną analizę ekonomiczną i zasadność realizacji inwestycji - podkreśla wójt Robert Łoza.

Wpisu na listę można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28 (Referat Inwestycji pokój nr 11) lub telefonicznie pod nr tel. 62 7411517 wew. 113.