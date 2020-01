Futsal Liga Gołuchów odrobiła zaległości. W hicie kolejki Myjnia, po trzymającym w napięciu do ostatnich sekund spotkaniu, pokonała Spomasz

Właśnie od dokończenia spotkania Amatorów z Blokami rozpoczęło się piątkowe granie. Mecz został przerwany przy stanie 3:1 dla pierwszego z wymienionych zespołów. Stal-Pot obronił dwubramkową przewagę i ostateczne wygrał 4:2. Przekonujące zwycięstwo odniósł LZS Gołuchów. Z trzech punktów cieszył się także Tilgner-Veritas. Najwięcej emocji dostarczył pojedynek wicelidera - Myjni pod Brzozą z trzecim Spomaszem. Do przerwy drużyna z Lenartowic przegrywała 1:2, po zmianie stron zdołała jednak odwrócić losy spotkania. Zanim do tego doszło swoje szanse mieli zawodnicy Spomaszu. Maciej Paterka trafił w poprzeczkę, a Błażej Janecki z bliskiej odległości nie zdołał "wpakować" piłki do siatki. Myjnia do remisu doprowadziła za sprawą Radosława Mielcarka. Zwycięstwo strzałem w krótki róg dał Szymon Augustyniak.

Mistrzem półmetka Tursko. Obrońcy tytułu prowadzą jednak tylko dzięki większej liczbie strzelonych goli. Podium uzupełniają Myjnia i Tilgner.