Fundacja Na Tropie poszukuje wolontariuszy. Powstała wiosną 2016 r. organizacja pomaga odnaleźć zaginionych ludzi

Inicjatorami: powstania fundacji byli: Janusz Szostak, dziennikarz śledczy, pisarz i reporter; Marta Bliska, reporterka śledcza i Mirosław Rybicki, były policjant śledczy. Wyżej wymieniona trójka pisząc o kolejnych zaginięciach dostrzegła, że brakuje organizacji, która wspierałaby policję i rodziny w poszukiwaniach. Pełno jest za to różnych dziwnych osób, które oferują pomoc za pieniądze, nie dając nic w zamian. - W obecnej chwili mamy na tyle dużo pracy na terenie całego kraju, że potrzebujemy coraz więcej osób do współpracy w różnych rolach. Najbardziej brakuje nam wolontariuszy. Poszukujemy osób z pasją do pomagania innym - mówi Jacek Dryjański, koordynator fundacji w województwie wielkopolskim.

Fundacja to mieszanka różnych wyspecjalizowanych osobowości, m.in byłych policjantów, detektywów, analityków kryminalnych, dziennikarzy śledczych, wolontariuszy. Pierwsze działania poszukiwawcze jej członkowie podjęli jeszcze w kwietniu 2016 roku. Szukali wówczas miejsca ukrycia zwłok Iwony Wieczorek, 19-latki z Gdańska, która zaginęła 17 lipca 2010 roku. Udało się znaleźć istotne ślady i informacje w tej sprawie. Zostały one przekazane policji. Fundacja Na Tropie zajmowała się również sprawą Ewy Tylman. Członkowie organizacji dotarli do nagrań, dokumentów i informacji stawiających śledztwo w zupełnie nowym świetle.