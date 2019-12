Fundacja Humana we współpracy z marketami Dino zorganizowała "Świąteczną zbiórkę żywności”. 466 kg jedzenia trafiło do 100 potrzebujących

Fundacja Pomocy Dzieciom Humana we współpracy z marketami Dino od 20 listopada do 4 grudnia we wszystkich gminach powiatu pleszewskiego przeprowadziła akcję ,,Świąteczna zbiórka żywności”. Paczki już trafiły do potrzebujących.

W marketach Dino na terenie gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew umieszczone były kosze oznaczone logiem Fundacji Humana, do których mieszkańcy powiatu dokładali produkty z długą datą ważności (np. mąkę, cukier, makaron, słodycze). Łącznie udało się zebrać 466 kg żywności. Poniżej lista w rozbiciu na poszczególne gminy: Pleszew - 137,5 kg

Gizałki - 94,5 kg

Gołuchów - 92 kg

Dobrzyca - 56 kg

Czermin - 51,5 kg

Chocz - 34,5 kg Wolontariusze przygotowali 100 paczek, podzielonych sprawiedliwie i równomiernie do ilości otrzymanych darów z poszczególnych gmin: Pleszew - 30 paczek

Gizałki - 20 paczek

Gołuchów - 20 paczek

Dobrzyca - 12 paczek

Czermin - 11 paczek

- Dziękujemy mieszkańcom powiatu pleszewskiego za udział i zaangażowanie w Naszej akcji. Cieszymy się, że udało Nam się wspólnie zebrać tak dużą ilość żywności - podkreśla Sandra Włodarczyk, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Humana. W podziękowaniu za udział w zbiórce wolontariusze udali się w mikołajkowych strojach do każdej z gmin.