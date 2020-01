Finał akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pleszewskie światełko popłynęło do nieba!

Jak co roku, Finał WOŚP to dziesiątki wydarzeń w naszym mieście. Pokazy, konkursy, licytacje, koncerty, bieg - i nie tylko. Kulminacyjnym punktem każdego Finału jest "Światełko do nieba", czyli piękne zwieńczenie akcji, choć liczenie pieniędzy potrwa jeszcze do późnych godzin wieczornych. W tym roku pleszewskie "Światełko do Nieba" było wyjątkowe, bo odbyło się bez hałasu. W dłoniach uczestniczy trzymali telefony komórkowe z zapalonymi latarkami, zimne ognie, zapalniczki czy latarki.