Festyn Gołuchowski 2022. Big Cyc zagrał nad zalewem swoje największe przeboje

Festyn Gołuchowski 2022. W roli głównej Big Cyc

Kolejny punkt programu stanowił koncert zespołu Kondor.300. Liderem grupy jest Jacek Schmidt, który w lutym 2021 roku skompletował zespół składający się z pięciu osób, w tym trzech żołnierzy zawodowych. Panowie zaprezentowali w Gołuchowie autorskie przeboje powstałe na przełomie lat 80. i 90. - część z nich została jednak dostosowana do czasów współczesnych.

Kulminacyjnym momentem festynu był występ zespołu Big Cyc. Grupa ma na swoim koncie tysiące koncertów w Polsce i nie tylko. Wielokrotnie zdobywała złote i platynowe płyty. W 2014 roku magazyn "Teraz Rock" zaliczył płytę "Z partyjnym pozdrowieniem" do grupy 25 najważniejszych "krążków" polskiego rocka ostatnich 25 lat. Krzysiek Skiba, Dżej Dżej i spółka zagrali dla publiczności zgromadzonej na terenie Gołuchowskiego Ośrodku Turystyki i Sportu dobrze znane utwory, takie jak m.in.: "Berlin Zachodni", "Rudy się żeni", "Świat według Kiepskich", "Facet to świnia" czy "Antoni wzywa do broni".