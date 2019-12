Do Studia Pole Dance "Evey" zawitał święty Mikołaj. Najmłodsi mieli okazję zdradzić starszemu panu z długą, siwą brodą swoje najskrytsze marzenia. Nie był to jednak koniec atrakcji, bo do pleszewskiego studia "Evey" ze swoim magicznym i pełnym iluzji show przybył również znany z programu "Mam Talent" Sławomir Jenerowicz.