Europejskie Dni Dziedzictwa w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie już w ten weekend. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to "Polski splot”

Wydarzenie jest okazją do skupienia uwagi nad kwestią przemian społecznych, politycznych i kulturowych w Polsce po 1918 roku. W tym celu Ośrodek Kultury Leśnej udostępnia nieodpłatnie wszystkie swoje wystawy w godzinach 10:00 – 16:00. Dodatkowo zorganizowane zostanie stoisko promujące Europejskie Dni Dziedzictwa (w pobliżu budynku Oficyna), na którym turyści będą mogli zapoznać się ze zmianami struktury lasów w Polsce na tle wydarzeń historycznych oraz wygrać atrakcyjne upominki w konkursach edukacyjnych. - Chętnych do aktywnego poznawania dziedzictwa zachęcamy do wzięcia udziału w grze terenowej „Wędrówki dendrologiczne” po zabytkowym parku-arboretum - mówi Alicja Antonowicz, kierownik Działu Edukacji Informacji.

W wydarzeniu realizowanym w Ośrodku Kultury Leśnej weźmie udział także Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”, które przygotuje własne stoisko.

- Europejskie Dni Dziedzictwa to największy projekt społeczno-edukacyjny w Europie, który ma na celu przybliżyć dzieje naszego kontynentu poprzez wspólne wydarzenia, wystawy, gry i konkursy. Jego koordynatorem w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Serdecznie zapraszamy do udziału! - zachęca Alicja Antonowicz. Więcej na temat Europejskich Dni Dziedzictwa na stronie: https://edd.nid.pl/.