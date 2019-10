Emocje jak na stadionie, czyli II Turniej FIFA Cup o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Pleszewscy fani e-sportu przygotowywali się do turnieju „FIFA Cup” równo 12 miesięcy. W ubiegłym roku w Pleszewie odbyła się pierwsza edycja turnieju w najpopularniejszą grę sportową na świecie. Uczestnicy turnieju zgodnie podkreślali, że granie w FIFĘ to przede wszystkim zabawa. Możliwość spędzenia miło czasu na imprezie ze znajomymi, ale również motywacja do prawdziwych treningów piłkarskich, bowiem to, czego nauczą się na ekranie, chcą przenosić na murawę, aby stawać się lepszymi piłkarzami.

Wyniki Fifa Cup

1 miejsce - SĄSIEDZI Z TRAUGUTTA

- Tomasz Baszyński

- Kacper Woźniak

2 miejsce - ŁAZARSCY GLADIATORZY

- Tomasz Mikołajczak

- David Baranowski

3 miejsce - SZENICA STREET

- Marek Matuszczak

- Adam Kubiszewski

4 miejsce - LOS BLANCOS

- Paweł Witman

- Patryk Witman