Emeryci i renciści mogą teraz dorobić więcej bez obaw o swoje świadczenie

Należy pamiętać, że jeżeli pracujemy na emeryturze lub rencie i osiągamy przychód, to może on wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie naszego świadczenia. Dotyczy to jednak tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę. Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 grudnia kwota ta wynosi 3452,20 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 grudnia kwota ta wynosi 6411,10 zł.

Obowiązujące kwoty

Kwoty obowiązują do 29 lutego 2020 r. i zmieniają się co trzy miesiące. Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:

• 599,04 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

• 449,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

• 509,22 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.