Ekstremalny Różaniec w Pleszewie już po raz trzeci

Podczas tej nocnej wyprawy, przy temperaturze około 8 stopni Celsjusza, w wietrze i z padającym co jakiś czas deszczem, każdy mógł zmierzyć się z wszystkimi dwudziestoma tajemnicami Różańca Św. rozważanymi w wyznaczonych miejscach. Choć trasa miała swój koniec w Tarcach, ci co chcieli mogli wracać do Pleszewa na nogach tą samą drogą, w milczeniu, we własnej medytacji.