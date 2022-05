Egzamin Ósmoklasisty 2022. Rozpoczął się egzamin z matematyki. Uczniowie pleszewskiej "Jedynki" mierzą się z królową nauk

Egzamin Ósmoklasisty 2022. Dziś matematyka

Do trzech egzaminów ósmoklasisty: z języka polskiego, matematyki i języka obcego obowiązkowo podchodzą wszyscy uczniowie. Nie ma jednak progu zdawalności. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki egzaminu ósmoklasisty brane są pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nie jest to jednak jedyny czynnik decydujący o przyjęciu.