Egzamin ósmoklasisty 2022. Co było na egzaminie z języka angielskiego? Do napisania "e-mail o tym, że zepsuł się telefon" Piotr Fehler

Egzamin ósmoklasisty 2022. Trwają egzaminy ósmoklasisty. We wtorek uczniowie pisali sprawdzian z języka polskiego, w środę zmierzyli się z zadaniami z matematyki. Dziś przystąpili do testu z języka obcego. Jak co roku największą popularnością wśród zdających cieszy się język angielski.