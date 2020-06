Egzamin ósmoklasisty 2020. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę z języka polskiego

Tuż po godzinie 8.00 odwiedziliśmy Zespół Szkół w Choczu, gdzie uczniowie w dobrych humorach przystępowali do testu z języka polskiego. Do budynku szkoły wchodzili pojedynczo, w minutowych odstępach, z maseczkami na twarzach. Tegoroczne egzaminy mają szczególny wymiar. Ze względu na pandemią koronawirusa odbywają się w późniejszym terminie i reżimie sanitarnym. W szkole mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.