Dziś wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą czynne do godz. 21.00

Każdy z wyborców w lokalu wyborczym otrzyma dwie karty do głosowania. Wcześniej członek komisji sprawdzi naszą tożsamość. Musimy mieć przy sobie dowód osobisty bądź paszport. W przypadku powiatu pleszewskiego na jednej karcie wyborczej znajdziemy kandydatów pięciu komitetów walczących o mandaty w Sejmie, na drugiej będą nazwiska dwóch kandydatów do Senatu.

Pamiętaj!

W wyborach do Sejmu możesz głosować tylko na jedną listę, stawiając przy nazwisku jednego kandydata z wybranej listy znak „x”. W wyborach do Senatu możesz głosować tylko na jednego kandydata. Znak ,,x" zgodnie z przepisami to co najmniej dwie przecinające się w obrębie kratki linie.

Lokale wyborcze będą czynne do 21.00. O ile nie dojdzie do żadnych incydentów, które wpłyną na przedłużenie ciszy wyborczej, to wtedy poznamy również sondażowe wyniki wyborów.