Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Nie zapomnijcie przestawić zegarków

Dziś w nocy nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Taka zmiana odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. O godz. 2 w nocy przesuwamy wskazówki zegara o godzinę do przodu. To oznacza, że niedziela straci jedną godzinę, a my będziemy spać o godzinę krócej.

Oczywiście, w większości naszych elektronicznych urządzeń czas zmieni się automatycznie, jednak musimy pamiętać, by przestawić analogowe zegarki.

Co oznacza zmiana czasu z zimowego na letni?

W ten jeden dzień będziemy spać o godzinę krócej, ale potem dni będą dłuższe. Czas letni potrwa siedem miesięcy, a więc dopiero w październiku wrócimy do czasu zimowego.