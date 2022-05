“Dziewczyna z kamienicy” – powieść historyczna z Pleszewem w roli głównej. Saga doczeka się ekranizacji jak Stulecie Winnych?

Książka "Dziewczyna z kamienicy" z Pleszewem w tle

Akcja powieści “Dziewczyna z kamienicy” zaczyna się na dworcu kolejowym w Pleszewie, w lutym 1916 roku, kiedy 20 – letnia Irena Kałuża wyjeżdża z rodzinnego Pleszewa do Westfalii za chlebem. Później cała akcja przenosi się do kamienicy przy ulicy Gnieźnieńskiej 10, czyli obecnej Daszyńskiego. I co ciekawe dla pleszewian, w powieści “Dziewczyna z kamienicy” wielka historia splata się z tą lokalną. Wszak w 1916 roku trwa wielka wojna. Oprócz postaci fikcyjnych są rzeczywiste – ks. Kazimierz Niesiołowski, społeczniczka – aptekarzowa Anna Suchocka czy Teofila Chłapowska, żona właściciela majątku w Żegocinie. Powieść jest bardzo luźną historią babci autorki, czyli Ireny Kołtuniewskiej.