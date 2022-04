Dzień Ziemi 2022 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczniowie odebrali nagrody i podziwiali wystawy

Dzień Ziemi w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

Ośrodek Kultury Leśnej już po raz 21. zorganizował obchody Dnia Ziemi. - To już jest nasza gołuchowska tradycja, którą młodzież pomaga nam pielęgnować. Cieszę się, że uczniowie biorą w tym udział. Wykonane przez nich prace są przepiękne - podkreśla Ewa Jedlikowska, dyrektor OKL-u. - Z waszych prac wynika jedna, ważna rzecz: kochacie Gołuchów, żubry, park. Jesteście naszym przyjaciółmi i to jest dla nas bardzo ważne. Zawsz jesteście tutaj mile widziani, a w najbliższej przyszłości będziemy mieli dla was wiele wydarzeń i niespodzianek - mówiła bezpośrednio do młodzieży w piątek, 22 kwietnia 2022 roku.