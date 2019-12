Dzień Wolontariusza w Pleszewie. Poznaliśmy najaktywniejszych wolontariuszy w powiecie pleszewskim!

Dzień Wolontariusza, który tradycyjnie odbywa się w Pleszewie to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.

Okazuje się, że wolontariuszy spotykamy częściej, niż się nam wydaje. Wspierają oni miejskie instytucje i organizacje pozarządowe, stanowiąc cenną pomoc, tak przy wydarzeniach, jak i codziennych zadaniach. Na gotowości i zaangażowaniu ochotników mogą polegać m.in. domy kultury, biblioteki, domy i ośrodki pomocy społecznej, muzea, różnorodne stowarzyszenia i fundacje. Wolontariusze są aktywni podczas wielu koncertów, pikników, festynów i innych wydarzeń – sportowych, edukacyjnych czy kulturalnych. Realizują także działania na rzecz potrzebujących, środowiska czy zwierząt. To właśnie tym wszystkim osobom władze Pleszewa i powiatu pleszewskiego podziękowały, doceniając ich pasję, uśmiech i chęć działania. W nowej siedzibie Domu Kultury wręczono nagrody dla najaktywniejszych wolontariuszy z powiatu pleszewskiego. To oni są wzorem do naśladowania, gdyż pomagają w różnych dziedzinach naszego życia.