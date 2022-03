Dzień Wagarowicza bez "wagarów". Na uczniów czekają atrakcje w szkołach średnich. Trwają przygotowania do Drzwi Otwartych Piotr Fehler

Dzień Wagarowicza przypada w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca. Data tego nieoficjalnego święta wyczekiwana jest już od początku roku szkolnego przez wszystkich uczniów. Dla młodych ludzi jest to szczególny powód do radości. Dlatego też wielu z nich decyduje się opuścić szkolne mury i spędzić ten dzień na łonie natury. W tym roku może być jednak o to trudniej, bowiem we wszystkich szkołach średnich w Pleszewie przygotowano dla uczniów klas ósmych tradycyjne Drzwi Otwarte. Tego dnia atrakcji nie zabraknie i to nawet w szkolnych murach!