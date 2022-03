Dzień Mężczyzny. Pleszewscy faceci z pasją na Dzień Mężczyzny

Dzień Mężczyzny 2022

Dzień Mężczyzny to idealny moment, by docenić męża, partnera, kolegę. To święto ma znacznie krótszą historię niż Dzień Kobiet. Pomysł jego obchodzenia powstał stosunkowo niedawno. Tradycję jego świętowania zapoczątkowano w 1999 r. przy wsparciu ONZ jako dzień symbolizujący równowagę płci.