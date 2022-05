Dzień Matki 2022. Zobaczcie zdjęcia matek z dziećmi z powiatu pleszewskiego. Dzień Matki, czyli życie uplecione z miłości i szczęścia

Dzień Matki to święto obchodzone jako wyraz szacunku i ogromnej miłości dla wszystkich matek. Jak mawiał ks. S. Wielgus:

"Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka