Dzień Kobiet z Kołem Gospodyń Wiejskich w Białobłotach. Obsługę zapewnili strażacy z miejscowej jednostki OSP

Osiedle nr 6 zaprosiło panie na imprezę[FOTO]

Osiedle numer 6 zaprosiło blisko 150 pań do wspólnej zabawy z okazji ich święta. Szefowa osiedla Dorota Żarnowska zadbała o to, by Dzień Kobiet w Cechu Rzemiosł Różnych, obfitował w atrakcje.