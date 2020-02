Dzień Kobiet w Tomicach. Anastazja i Piotr Nowakowie podbili serca publiczności zgromadzonej w sali GCK [ZDJĘCIA, WIDEO]

Muzycy przyjechali do Tomic z powiatu średzkiego. Piotr jest uznanym klawiszowcem, kompozytorem i wokalistą oraz właścicielem studia nagrań. Na scenie towarzyszy gwiazdom polskiej muzyki rozrywkowej. Tworzy i występuje wspólnie z Felicjanem Andrzejczakiem, Urszulą, Robertem Chojnackim czy Carlosem Ferreirą, byłym członkiem zespołu Bad Boys Blue. Co roku występuje na największych festiwalach. Coraz częściej towarzyszy mu córka Anastazja. Młoda i utalentowana wokalistka oraz skrzypaczka kształci się na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej w Poznaniu. Zna już smak opolskiej i sopockiej sceny. Niedługo, bo 14 marca, zaprezentują się ogólnopolskiej publiczności w Katowicach podczas corocznej gali rozdania nagród fonograficznych – Fryderyków.

Anastazja i Piotr w Tomicach, oprócz wyżej wymienionych przebojów, zaśpiewali utwory własnego autorstwa. Ona zaprezentowała kompozycję zatytułowaną "Pogoda ducha", on przypomniał skomponowany wspólnie z Robertem Chojnackim utwór "Śpiewam swoje", który swego czasu zajmował 1. miejsce na liście przebojów Polskiego Radia. Rodzinny duet przypadł do gustu publiczności, która gorąco oklaskiwała kolejne utwory. – Wspaniały wokal, świetna muzyka – zachwycał się wójt Robert Łoza. To nie była pierwsza wizyta artystów w Tomicach. Kilka lat temu byli gośćmi wieczoru poetyckiego. - Widać, że lata pracy, włożony wysiłek daje wspaniałe owoce - komentował gospodarz Gizałek. Włodarz wykorzystał okazję, aby złożyć paniom życzenia z okazji ich święta. - Już dawno nie jesteście słabą płcią. Pomagacie nam, niejednokrotnie nas zastępujecie. Bez was świat byłby znacznie uboższy. Dobrze, że jesteście – mówił ze sceny, a po chwili wręczał mieszkankom gminy piękne kwiaty.