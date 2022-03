Dzień Kobiet w Pleszewie. Na Dniu Kobiet w restauracji ,,Bax" wystąpił... Sławomir! Piotr Fehler

Dzień Kobiet. To już prawdziwa tradycja, że panie organizują imprezy dla pań z okazji Dnia Kobiet. Okazuje się, że nasze panie najlepiej bawią się we własnym towarzystwie. Już wkrótce w restauracji,,Bax" królować będą kobiety! Każdy Dzień Kobiet organizowany przez Małgorzatę Luźniarek cieszy się wspaniałą frekwencją. Kilka pokoleń pań i dziewczyn szaleje na parkiecie w rytm największych przebojów. Dziś przenosimy się wspólnie do marca 2018 roku, a już za tydzień czeka nas prawdziwe szaleństwo na parkiecie!