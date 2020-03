Trwa protest rolników. Utrudnienia na DK25

Utrudnienia na DK 25. Dziś, we wtorek 10 marca 2020 roku, trwa protest rolników. Droga od wiaduktu w Skalmierzycach, skąd rozpoczął się przejazd, aż do Ostrowa Wielkopolski na wysokości Galerii Ostrovia, może być zablokowana do godziny 13.