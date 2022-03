Dzień Kobiet. Tutaj wstęp miały same kobiety! Do nich należał cały parkiet! Dziewczyny bawiły się do białego rana

Dzień Kobiet w restauracji Bax

Podczas tej zabawy brak męskiego partnera do tańca to nie problem, a wręcz korzyść. Bo to jedyny wieczór w roku, gdy panie bawią się wyłącznie w swoim gronie. Tym razem przedstawicielki płci pięknej spotkały się z okazji Dnia Kobiet w restauracji Bax. O tym, że panie potrafią się świetnie bawić można było przekonać się już od pierwszych taktów muzyki, którą serwował niezawodny DJ MAY Jacek Kościanowski.