Dzień Kobiet 2022 w Choczu. "Magia strun". Koncert z okazji Dnia Kobiet już 4 marca

Dzień Kobiet 2022 w gminie Chocz

To będzie muzyczny Dzień Kobiet. W piątek, 4 marca 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu wystąpią Barbara Szelągiewicz i Michał Zator. Koncert, który będzie przebiegał pod hasłem "Magia strun", rozpocznie się o godzinie 18. Bilety w cenie 25 zł można nabywać w siedzibie GOK-u przy ulicy Żeromskiego 2 (tel. 62 74 15 466). Na wydarzenie zapraszają burmistrz Marian Wielgosik i Gminny Ośrodek Kultury w Choczu.

Barbara Szelągiewicz i Michał Zator

Barbara Szelągiewicz ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu ze specjalnością skrzypce, a także studia podyplomowe – manager kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Współpracowała z grupą Perfect, Eleni, Rayem Wilsonem, Zbigniewem Wodeckim, z orkiestrami m.in. Zbigniewa Górnego, Aleksandra Maliszewskiego czy Zenona Laskowika. Jest współtwórczynią takich zespołów jak Maestro Quartet, 2be, Face2Face oraz stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Michał Zator to jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar akompaniując sobie do śpiewu. Dotarł do półfinału piątej edycji programu "Mam Talent". Jest stypendystą ministra kultury i marszałka Wielkopolski. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu.