Dzień Flagi w Pleszewie. Co 2 maja będzie działo się w centrum miasta?

2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, czyli święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku, obchodzone między świętami państwowymi - 1 maja, czyli tzw. Świętem Pracy i Świętem Narodowym 3 Maja. Świątecznych akcentu nigdy nie brakowało w Pleszewie, dzięki zaangażowaniu harcerzy z Związku Drużyn ZHP w Pleszewie im. Antoniego Rymarczyka.

W tym roku harcerze oczywiście ponownie zapraszają do centrum miasta. - Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Dobra zabawa gwarantowana. Zachęcamy do ubrania się w barwy narodowe. Nie może Was zabraknąć - podkreślają. Obchody odbędą się w godzinach 11-13.