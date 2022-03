Dzień Bez Plecaka. Kreatywność uczniów nie miała żadnych granic! Młodzież zaskoczyła swoimi pomysłami Piotr Fehler

Dzień bez plecaka zaczyna opanowywać nasze szkoły. To zabawa, w której uczniowie, a czasem też nauczyciele, przychodzą do szkoły jak zwykle, przynosząc ze sobą to co potrzebne na lekcjach, ale nie mogą używać plecaka ani torby. Musza wykazać się inwencją, a tej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie nie brakowało