Dzień Babci i Dziadka w Tomicach. Do sali Gminnego Centrum Kultury zaprosili: miejscowi radni, sołtys oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich

Babcie i dziadków licznie przybyłych na uroczystość im poświęconą oraz zaproszonych gości powitała Jolanta Roszak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Następnie scenę we władanie przejęły dzieci z Tomic, które pod kierunkiem Wioletty Bachorskiej przygotowały specjalnie na tę okazję wyjątkowy program artystyczny. Na koniec młodzi aktorzy złożyli swoim babciom i dziadkom życzenia oraz odśpiewali sto lat.

Z życzeniami pospieszyli również wójt gminy Gizałki Robert Łoza, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie oraz radny powiatowy Mateusz Bukowski, a także Jolanta Roszak. W imieniu organizatorów głos zabrał Zbigniew Bachorski.

Po życzeniach organizatorzy zaprosili wszystkich do wspólnej biesiady. Był obiad, zakąski, ciasto i kawa oraz tańce do późnych godzin wieczornych. Nie zabrakło upominków przygotowanych przez organizatorów. - Prezenty ufundowali: Krzysztof Walendowski, Iwona Bachorska, Jolanta Krauz, Hanna Dalhe oraz inni nasi stali sponsorzy, za co składamy gorące podziękowania - podkreślają organizatorzy. - Gorąco dziękujemy za wsparcie finansowe Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie Oddział w Gizałkach, kierownikowi Agencji Mateuszowi Bukowskiemu oraz Gminnemu Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach, Wiolecie Bachorskiej i dzieciom za udział oraz pomoc w zorganizowaniu uroczystości - dodają.