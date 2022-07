Dyskoteki w Pleszewie. Tak bawili się pleszewianie lata temu w klubie Seven. Zobacz nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia Piotr Fehler

Dyskoteki w Pleszewie. Choć w Pleszewie nie ma obecnie żadnej dyskoteki, to sentyment i wspomnienia pozostały. Pleszewianie najczęściej bawili się w klubie Delfin i Seven, który mieścił się przy ulicy Prokopowskiej. Było to miejsce spotkań i dobrej zabawy do białego rana