Dyrektor ignorował moje polecenia i zabronił je wykonywać pracownikom - mówi starosta. Leszek Bierła na razie sprawy nie chce komentować

Leszek Bierła to pierwszy i jak dotąd jedyny dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pełni funkcję radnego w Radzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Od lat jest liderem tej partii w powiecie pleszewskim. Mimo kolejnych zmian na szczytach władzy, zawsze utrzymywał swoje stanowisko. Stracił je paradoksalnie teraz, kiedy w kraju rządzi PiS.

Jakie były powody zwolnienia dyscyplinarnego? Starosta Maciej Wasielewski podkreśla, że współpraca nie układała się już od dłuższego czasu, a czarę goryczy miały przelać wydarzenia z ostatnich kilkunastu dni. - W czasach pandemii dyrektor nie przestrzegał żadnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tego, gdy wylądował na kwarantannie i chciałem pomóc, dać swoich ludzi, swój system, żeby wspomóc rozpatrywanie wniosków, aby środki w ramach tarczy antykryzysowej zostały jak najszybciej wypłacone naszym przedsiębiorcom, to dyrektor ignorował moje polecenia, a wręcz je blokował - mówi Maciej Wasielewski. Zdaniem starosty Leszek Bierła będąc w izolacji domowej zabronił pracownikom wykonywać jego polecenia. - To, co miało być zrobione, do dzisiaj nie zostało wykonane. Więc, gdy pan dyrektor wrócił do pracy, zaprosiłem go na rozmowę. Zaproponowałem mu inne stanowisko w Powiatowym Urzędzie Pracy na tych samych warunkach płacowych - opowiada Maciej Wasielewski. Dyrektor nie przyjął tej propozycji, a starosta nie widząc możliwości dalszej współpracy, wręczył mu wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.