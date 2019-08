Dwuletnia dziewczynka zamknęła się w pokoju. Interweniowali strażacy

- O godz. 19.33 zastęp GBA-Rt 2,5/20 został zadysponowany do jednego z bloków wielorodzinnych na terenie Dobrzyca - Nowy Świat, gdzie doszło do zamknięcia się dwuletniej dziewczynki w jednym z pokoi w mieszkaniu. Spore niebezpieczeństwo dla dziecka stanowiło otwarte okno w pokoju. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia, przy pomocy drabiny, dostali się przez otwarte okno do pokoju i otworzyli drzwi. Dziecko zostało przekazane rodzicom całe i zdrowe - relacjonują strażacy z OSP Dobrzyca.