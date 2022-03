Dwie lekarki z Ukrainy będą pracowały w pleszewskim szpitalu

Pleszewskie Centrum Medyczne złożyło wniosek do Ministerstwa Zdrowia o wydanie zgody na przyjęcie do pracy dwóch lekarek pochodzących spod Lwowa. Obie ratowały siebie i swoje dzieci uciekając przed wojną na Ukrainie. Zarówno placówka, jak i obie uchodźczynie na wydanie zgody mogą czekać około dwóch miesięcy. Zatem, aby nie tracić czasu, i by kobiety nie pozostawały bez środków do życia, PCM zaproponował im przez ten okres pracę w charakterze asystentek administracyjnych na szpitalnych oddziałach. Najbliższe tygodnie muszą też wykorzystać na naukę języka polskiego, dzięki czemu będą mogły podjąć pracę w swoich zawodach po wydaniu zgody przez resort zdrowia.