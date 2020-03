Dwadzieścia lat z Janem Pawłem II. Najbliższe miesiące będą wyjątkowym czasem dla społeczności Szkoły Podstawowej w Gizałkach

Najbliższe miesiące będą wyjątkowym czasem dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gizałkach. 2 kwietnia przypada bowiem 15. rocznica śmierci papieża Polaka, 18 maja będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, a 16 października minie 20 lat odkąd święty Kościoła katolickiego patronuje gizalskiej placówce.

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Papież zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i świata. To również wyjątkowa postać dla społeczności szkoły w Gizałkach. Gdy w 1999 r. powołano do życia gimnazjum, narodziła się myśl, by nadać mu imię godnego patrona. Podjęto stosowne działania. Ich inicjatorką była Barbara Latosińska, pierwsza dyrektor placówki. Ówczesny radny Stanisław Gozdowiak zaproponował postać Ojca Świętego. Jego pomysł spotkał się z niemal 100% akceptacją ze strony nauczycieli, uczniów i rodziców. Przygotowania Rok szkolny 1999/2000 upłynął nauczycielom i uczniom na podejmowaniu wielu działań zmierzających do poznania historii życia i pontyfikatu papieża Polaka oraz udowodnienia, że gizalskie gimnazjum zasługuje na takiego Patrona. - Młodzież, przygotowując się do uroczystości, brała udział w konkursach dotyczących postaci naszego Wielkiego Rodaka (plastycznym, recytatorskim, czy w konkursie wiedzy), uczestniczyła w wycieczkach – pielgrzymkach do miejsc związanych z papieżem Janem Pawłem II, zbierała książki, albumy, czasopisma poświęcone osobie i pracy Swego Wielkiego Nauczyciela, Wychowawcy i Patrona – wspominają Arleta Dominiak i Dariusz Lis.

We wrześniu 2000 roku powstał hymn Gimnazjum w Gizałkach. Słowa i muzykę napisał ówczesny nauczyciel Stanisław Orkowski, a autorem opracowania muzycznego i aranżacji był Waldemar Górski – również nauczyciel w gizalskiej szkole. - Posiadanie za patrona szkoły Ojca Św. Jana Pawła II to nie tylko zaszczyt i wyróżnienie, ale nade wszystko praca i odpowiedzialność. Hasłem przewodnim dla uczniów i nauczycieli stały się słowa hymnu: Do jutra lepszego pod Jego wezwaniem niech poprowadzi nas Bóg! - podkreśla nauczyciel Dariusz Lis. Pierwsza placówka w powiecie 16 września 2000 r. po kilkumiesięcznych przygotowaniach, w 22. rocznicę pontyfikatu papieża Polaka szkoła otrzymała imię Ojca Św. Jana Pawła II. Gimnazjum w Gizałkach było pierwszą placówką w powiecie pleszewskim, która mogła szczycić się tak wyjątkowym patronem. - W przekonaniu mieszkańców był to dobry wybór, bowiem wzorzec osobowy Jana Pawła II stanowi doskonały drogowskaz dla młodego pokolenia – mówi Dariusz Lis.

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Szymanowicach celebrowaną przez ks. kanonika Jana Fornalczyka. Po nabożeństwie, społeczność szkolna i zaproszeni goście udali się do Gimnazjum w Gizałkach. Tam, przed budynkiem szkoły, odbyła się dalsza część uroczystości. Wójt gminy Włodzimierz Lehmann odczytał akt nadania imienia placówce, a ksiądz dr Marian Włosiński – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Włocławskiej - poświęcił tablicę pamiątkową, którą ufundowali nauczyciele Gimnazjum w Gizałkach. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali część artystyczną poświęconą Janowi Pawłowi II. Tradycją gimnazjum stały się czerwcowe festyny rekreacyjno – sportowe pod hasłem „Zwyciężaj siebie”. Pierwszy z nich odbył się 11 czerwca 2000 roku w piękne niedzielne popołudnie. Był imprezą towarzyszącą przygotowaniom do nadania Gimnazjum w Gizałkach imienia Ojca Św. Jana Pawła II. - W czasie festynu w zawodach sportowych, muzycznych oraz w konkursie czytania poezji Karola Wojtyły zmagały się ze sobą drużyny złożone z uczniów, rodziców i wychowawców – wspomina Arleta Dominiak.

- 18 października 2001 r. społeczność szkolna przeżyła doniosłą uroczystość nadania sztandaru. Stał się on wizytówką szkoły i niezbędnym symbolem jej wartości – opowiada nauczycielka. Jego fundatorami byli właściciele Zakładu Robót Wodno – Kanalizacyjnych i Inżynieryjnych INŻBUD w Przeworsku. Odtąd sztandar towarzyszył uczniom i nauczycielom w ważnych chwilach, tych radosnych, jak i smutnych. Zarówno w 2000, jak i 2001 r. w gizalskiej szkole gościły władze gminy i powiatu oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Spotkania z Janem Pawłem II Latem 2002 r. reprezentanci gimnazjum udali się do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym. To była ostatnia pielgrzymka polskiego Papieża do ojczyzny. Dla mieszkańców gminy Gizałki były to niezapomniane przeżycia. To nie był jednak ostatni kontakt przedstawicieli szkoły z Janem Pawłem II. W dniach 6 – 14 marca 2004 roku w pielgrzymce mieszkańców Ziemi Pleszewskiej do Włoch uczestniczyła Barbara Latosińska. Była dyrektor szkoły tak wspominała tę wyprawę:

Dana mi (…) była łaska spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na prywatnej audiencji w dniu 9 marca 2004 roku w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Jestem szczęśliwa, że mogłam w tym miejscu dziękować osobiście Ojcu Świętemu za to, że moim udziałem było kierowanie pracami, których uwieńczeniem było nadanie imienia Ojca Świętego Jana Pawła II naszemu Gimnazjum oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru. Udało mi się zrealizować marzenie mojego życia. Pani Latosińska przekazała pozdrowienia od Ojca Świętego dla wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. Pielęgnują pamięć o Patronie Szkoła w Gizałkach od lat pielęgnuje pamięć o Janie Pawle II. Od 2002 roku, w każdą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na zwierzchnika Stolicy Piotrowej, placówka obchodzi Święto Patrona. Obchody rozpoczynają się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Szymanowicach. Uczestniczą w niej uczniowie wraz z pocztem sztandarowym, nauczyciele i zaproszeni goście. Po nabożeństwie wszyscy przenoszą się do szkoły, by tam wziąć udział w uroczystej akademii. Składają kwiaty pod tablicą pamiątkową dedykowaną Ojcu Świętemu, zapalają znicze. W tym dniu wręczane są również nagrody za zwycięstwo w konkursach poświęconych Patronowi Szkoły (literackim, plastycznym, wiedzy o Patronie, konkursie na najciekawszy album o Janie Pawle II). Uroczystość kończą występy artystyczne uczniów. W przygotowania włączają się wszyscy nauczyciele.

Każdego roku placówka bierze udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół noszących imię Jana Pawła II w Częstochowie. – Na Jasną Górę przyjeżdżają przedstawiciele około 500 szkół z całej Polski. Uroczystości rozpoczynają się mszą świętą. Następnie pielgrzymi zwiedzają Sanktuarium Jasnogórskie, natomiast dyrektorzy szkół udają się na spotkanie z ks. biskupem oraz przeorem Jasnej Góry. Z inicjatywy uczestników zjazdów powstała książka, opisująca każdą szkołę wraz ze zdjęciem jej sztandaru, zatytułowana Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Została ona wydana w pierwszą rocznicę śmierci papieża Polaka. Każda szkoła należąca do Rodziny jest w posiadaniu tej publikacji – opowiada Dariusz Lis. Tradycją stało się, że w zjeździe uczestniczą uczniowie najstarszych klas wraz z wychowawcami. Organizacją wycieczki zajmuje się katechetka Magdalena Lis.

- W 2003 roku powstała inicjatywa organizacji Zjazdów Szkół Noszących Imię Jana Pawła II Południowej Wielkopolski, które odbywałyby się w rocznicę urodzin Patrona. W zjazdach tych uczestniczyło 11 szkół, w tym nasze gimnazjum. Każda taka uroczystość rozpoczynała się mszą świętą. Po zakończeniu nabożeństwa uczniowie goszczącej placówki prezentują część artystyczną. Uczestnicy zjazdu brali udział w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Ojca Świętego oraz w Biegu Przełajowym im. Jana Pawła II. Całość kończyła się wręczeniem nagród. W zjazdach tych uczestniczyliśmy do 2008 r. - mówi Arleta Dominiak.

- W 2009 roku pierwszy raz uczestniczyliśmy w I Archidiecezjalnym Zjeździe Szkół Jana Pawła II, który odbył się w Żydowie. Od tej pory, aż do dziś, w maju, zjazdy te odbywają się w szkołach należących do Rodziny Szkół Jana Pawła II naszej diecezji. Rozpoczynają się mszą świętą celebrowaną przez biskupa, po której uczniowie prezentują część artystyczną. Po niej następuje podsumowanie konkursów poświęconych sylwetce Jana Pawła II i wręczenie nagród. Uroczystość kończy wspólny obiad, podczas którego uczniowie i ich opiekunowie mogą się integrować, wymieniać poglądy i dzielić się doświadczeniami – kontynuuje opowieść Arleta Dominiak. To tylko kilka przykładów. Do tego dochodzą liczne konkursy dotyczące postaci Jana Pawła II i wiele innych inicjatyw oraz przedsięwzięć. Czas zadumy i modlitwy - Kiedy nadeszły smutne dni choroby i śmierci naszego Patrona, przeżywaliśmy je wspólnie z całą społecznością szkolną. Serce papieża Polaka kochanego przez miliony ludzi na całym świecie przestało bić w sobotę 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Na znak żałoby i głębokiego smutku w szkole zawisły flagi papieskie z czarnym kirem. Zapalone znicze, składane przez społeczność szkolną oraz mieszkańców na znak żałoby, pojawiły się przed tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II – wspomina Dariusz Lis.

18 maja 2005 roku młodzież z Gimnazjum w Gizałkach wyruszyła do Wadowic, aby wziąć udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół imienia Jana Pawła II i uczcić przypadającą w tym dniu 85. rocznicę urodzin papieża Polaka. - Do rodzinnego miasta Karola Wojtyły przyjechało wówczas około pięciu tysięcy uczniów z 450 szkół noszących Jego imię. Naszą placówkę reprezentowało 62 uczniów oraz 8 opiekunów – opowiada Dariusz Lis. Przed Bazyliką Ofiarowania NMP modlili się o szybką beatyfikację Ojca Świętego w czasie mszy, której przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Po nabożeństwie każdej szkole wręczono Dąb pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. W 2000 roku papież pobłogosławił 2000 tysiące żołędzi, z których wyrosły te drzewka. Dąb posiada certyfikat nadany przez burmistrza Wadowic. 23 maja 2005 roku drzewko to zostało posadzone przed szkołą w Gizałkach i rośnie tam do dziś. Jest ono świadkiem i symbolem pielęgnowania oraz propagowania przez społeczność szkolną wartości wynikających z nauczania naszego wielkiego rodaka. Będąc w Wadowicach, uczniowie zwiedzili dom rodzinny Karola Wojtyły, w którym obecnie znajduje się Muzeum Ojca Św. Jana Pawła II. Przed wejściem do budynku znajduje się tablica z napisem: Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie. - Pod nią nasi uczniowie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz. Oczywiście wstąpili też na słynne papieskie kremówki – podkreśla Dariusz Lis.

W każdą rocznicę śmierci Jana Pawła II społeczność szkolna czciła Jego pamięć uroczystą wieczornicą. Pierwsza z nich miała miejsce w roku 2006, a ostatnia 8 kwietnia 2013 roku. Były to wydarzenia o charakterze niezwykle doniosłym, organizowane dla całego środowiska. - Wspólnie modliliśmy się o rychłą beatyfikację, a potem kanonizację Jana Pawła II, śpiewaliśmy pieśni, które nasz Patron najbardziej lubił i wspominaliśmy Jego czyny – opowiada Arleta Dominiak.

Następny dzień również poświęcony był sylwetce papieża Polaka. Odbywały się wówczas Konkursy Dekanalne pod hasłem: ,,Jan Paweł II – misjonarz świata”, w których brali udział nie tylko uczniowie z Gizałek, ale także młodzież ze szkół leżących w gminach ościennych. - Od 2014 roku, kiedy to 27 kwietnia na Placu Świętego Piotra w Rzymie miała miejsce kanonizacja Jana Pawła II, świętujemy rocznicę tego wydarzenia – mówi Małgorzata Malinowska.

Kontynuują tradycję We wrześniu 2017 roku, w wyniku reformy oświaty, przestało istnieć Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach, a pozostałe dwa ostatnie roczniki gimnazjalistów uczyły się już w szkole podstawowej. - Ta decyzja organizacyjna spowodowała, że Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zaproponowały, aby podstawówka przejęła imię, które nosiło wygaszone gimnazjum, by Jan Paweł II dalej patronował naszej szkole – mówi Małgorzata Malinowska. Uroczystość nadania imienia odbyła się 24 października 2017 r. W Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach ks. proboszcz, Grzegorz Kuliński oraz ks. Adam Czechorowski, dziekan Dekanatu Zagórowskiego odprawili Mszę Świętą. Po nabożeństwie przewodniczący Rady Gminy Gizałki Piotr Lis odczytał uchwałę dotyczącą nadania Szkole Podstawowej w Gizałkach imienia Ojca Św. Jana Pawła II, a następnie wręczył ją dyrektorowi placówki Małgorzacie Malinowskiej.

Już rok później, 16 października 2018 roku, Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach przeżyła kolejną wspaniałą uroczystość, tym razem nadania sztandaru ufundowanego przez firmę JHJ Sp. z o. o. w Nowej Wsi i firmę Rada Spółka z o. o. W czasie mszy świętej, którą celebrował ks. proboszcz Grzegorz Kuliński, został poświęcony sztandar, a w dalszej części uroczystości miało miejsce symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru przez dyrektora szkoły, fundatorów i zaproszonych gości. Następnie zarząd Rady Rodziców w składzie: Krzysztof Walendowski, Iwona Hyżyk i Karolina Juszczak przekazał sztandar Małgorzacie Malinowskiej, a ta oddała go w ręce pocztu sztandarowego.

Po wygaszeniu gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach stała się godną spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji zapoczątkowanej 20 lat wcześniej. Zbliżające się rocznice będą dla gizalskiej społeczności doskonałą okazją do uczczenia po raz kolejny osoby Jana Pawła II i przypomnienia głoszonych przez Niego idei.

* W artykule wykorzystano materiały znajdujące się w dokumentacji Szkoły, w prywatnych zbiorach Barbary Latosińskiej, wspomnienia byłych dyrektorów szkoły oraz jej obecnego dyrektora – Małgorzaty Malinowskiej.

