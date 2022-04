Dwa samochody zderzyły się na drodze powiatowej Chocz - Broniszewice

Kolizja samochodów na drodze powiatowej Chocz - Broniszewice

Niebezpieczne zdarzenie na odcinku drugi powiatowej między Choczem a Broniszewicami. W środę, 13 kwietnia 2022 roku, służby zostały zadysponowane do kolizji drogowej. Jak do niej doszło? - O 7.30 kierowca opla, 41-letni mieszkaniec gminy Czermin, wymusił pierwszeństwo przejazdu podczas skrętu w lewo i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Alfa Romeo, którym kierował 22-letni mieszkaniec gminy Chocz. Kierowca alfy w tym czasie wyprzedzał opla - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Uderzenie było na tyle silne, że uszkodzeniu uległy nie tylko pojazdy, ale także barierki ochronne.

Na miejscu oprócz policji, pojawili się także strażacy z OSP Chocz i JRG PSP Pleszew oraz ratownicy medyczni. - Zabezpieczyliśmy teren prowadzonych działań. Ruch odbywał się wahadłowo. Poszkodowani zostali opatrzeni przez zespół ratownictwa medycznego. Zabezpieczyliśmy także wycieki płynów eksploatacyjnych. Po czynnościach przeprowadzonych przez policję pomogliśmy w wydobyciu jednego z pojazdów - opisują podejmowane działania druhowie z OSP Chocz.